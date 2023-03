Invasione Iraq 2003, funzionari CIA si confidano: Bush “bugiardo” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Due ex funzionari della CIA si confidano a Business Insider sull’amministrazione di George W. Bush per l’Invasione dell’Iraq nel 2003. Bush era un “bugiardo”. George W. Bush era un “bugiardo” George W. Bush – Ph Credit theintercept.comNel 2003 l’esercito degli Stati Uniti entrò in Iraq, dando inizio a una guerra che a tutt’oggi è considerata catastrofica e uno dei peggiori errori della politica americana. La guerra, che terminò ufficialmente nel 2011, otto anni dopo, continua ad avere effetti dannosi negli Stati Uniti e soprattutto in Iraq, dove sono morte centinaia di migliaia di persone. Business Insider ha intervistato due ex ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 marzo 2023) Due exdella CIA sia Business Insider sull’amministrazione di George W.per l’dell’nelera un “”. George W.era un “” George W.– Ph Credit theintercept.comNell’esercito degli Stati Uniti entrò in, dando inizio a una guerra che a tutt’oggi è considerata catastrofica e uno dei peggiori errori della politica americana. La guerra, che terminò ufficialmente nel 2011, otto anni dopo, continua ad avere effetti dannosi negli Stati Uniti e soprattutto in, dove sono morte centinaia di migliaia di persone. Business Insider ha intervistato due ex ...

