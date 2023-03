Invasione di formiche in una scuola salernitana: l’attacco del Codacons (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Codacons Campania resta basito dinanzi alla denuncia sottoscritta da alcuni genitori di bambini che frequentano la classe seconda elementare a Giovi, che, esasperati perché la situazione dura da mesi, si sono rivolti a noi: c’è un’Invasione di formiche che arrivano a pizzicare gli alunni, s’insinuano nei panini e nessuno fa nulla. L’avv. Matteo Marchetti vice segretario nazionale dichiara “Non credo ci siano molti commenti da fare, ogni giorno ci stupiamo sempre di più, non c’è limite al peggio, diffideremo ad horas il Sindaco di Salerno, l’Assessore alla pubblica istruzione, il Dirigente Generale dell’Asl ed il Dirigente scolastico ad intervenire immediatamente, è una vera vergogna, oramai neanche più i bambini all’interno di una scuola elementare sono tutelati!… Ad ogni modo non ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIlCampania resta basito dinanzi alla denuncia sottoscritta da alcuni genitori di bambini che frequentano la classe seconda elementare a Giovi, che, esasperati perché la situazione dura da mesi, si sono rivolti a noi: c’è un’diche arrivano a pizzicare gli alunni, s’insinuano nei panini e nessuno fa nulla. L’avv. Matteo Marchetti vice segretario nazionale dichiara “Non credo ci siano molti commenti da fare, ogni giorno ci stupiamo sempre di più, non c’è limite al peggio, diffideremo ad horas il Sindaco di Salerno, l’Assessore alla pubblica istruzione, il Dirigente Generale dell’Asl ed il Dirigente scolastico ad intervenire immediatamente, è una vera vergogna, oramai neanche più i bambini all’interno di unaelementare sono tutelati!… Ad ogni modo non ...

