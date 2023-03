Interisti contro Paredes: centrocampista preso di mira, tifosi furiosi (Di mercoledì 22 marzo 2023) Paredes, centrocampista della Juventus, è finito nel mirino delle critiche dei tifosi nerazzurri; cerchiamo di capire il motivo. Paredes (LaPresse)La Juventus, nell’ultima giornata di campionato, ha vinto uno a zero a San Siro in una partita carica di polemiche per via del gol di Rabiot viziato da un presunto fallo di mano. Le polemiche sono continuate sia nel post partita (con i due allenatori senza freni) sia al termine del fischio finale quando l’arbitro è stato costretto ad estrarre due cartellini rosso, uno per D’Ambrosio e uno per Paredes. I due giocatori si erano resi protagonisti di una piccola rissa a testimonianza di quanto gli animi fossero caldi al termine di una partita sempre particolarmente sentita. Il post Inter-Juventus sembra destinato a proseguire per diverso tempo; dopo i due rossi, ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 22 marzo 2023)della Juventus, è finito nel mirino delle critiche deinerazzurri; cerchiamo di capire il motivo.(LaPresse)La Juventus, nell’ultima giornata di campionato, ha vinto uno a zero a San Siro in una partita carica di polemiche per via del gol di Rabiot viziato da un presunto fallo di mano. Le polemiche sono continuate sia nel post partita (con i due allenatori senza freni) sia al termine del fischio finale quando l’arbitro è stato costretto ad estrarre due cartellini rosso, uno per D’Ambrosio e uno per. I due giocatori si erano resi protagonisti di una piccola rissa a testimonianza di quanto gli animi fossero caldi al termine di una partita sempre particolarmente sentita. Il post Inter-Juventus sembra destinato a proseguire per diverso tempo; dopo i due rossi, ...

