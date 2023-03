(Di mercoledì 22 marzo 2023) L’perdovrà in ogni caso ottenere il famoso attivo di 60: i nerazzurri hanno già iniziato a lavorare per arrivarci OBIETTIVO – Entro giugno, L’dovrà salutare almeno un suo giocatore top. Zhang continua a imporredeldi 60sul mercato per non continuare ad attingere dal prestito di Oaktree. La scorsa estate si pensava che i problemi potessero essere risolti con la cessione di Skriniar al PSG. Alla fine lo slovacco non ha lasciato Milano e si trasferirà in Francia solo. Per il momento i nerazzurri hanno iniziato a racimolare la cifra prevista con le cessioni di Pinamonti e Casadei. l’si è portata a un attivo di circa 20(a febbraio è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inter, quest'estate l'obiettivo rimane l'attivo di 60 milioni - TS - - Antoniomag_ : ??????Nonostante l'#Inter abbia investito già 3 mln, Raul #Bellanova tornerà al #Cagliari quest'estate. Il giovane non… - umbe_etc : Unico obiettivo del mercato senza soldi che faremo quest'estate @Inter - CazzoliGiovanni : L’Inter quest’estate si appresta a fare una mini rivoluzione. 10/11 giocatori sembrano in uscita e andrebbero sosti… - c4oscalmo : sogno un’estate in cui qualsiasi giocatore di quest’inter attuale venga mandato a fanculo, ti prego dio FORZA RIDIMENSIONAMENTO. -

Non ha più stimoli all'" e, infine, chi mette nel mirino la dirigenza : "Skriniar era da vendere, errore madornale non aver accettato tutti questi soldi dal ...... dell'Empoli, corteggiato già l'scorsa e anche a gennaio. ...grande concorrenza di altri top club italiani (piace anche a...attirato dopo le buone prestazioni messe in mostra'anno in ......che se solo non si fosse rotto sarebbe diventato grande all'... nell'esultanza finale, è quella di chi non provava'... come sempre, mio padre, che ha confermato i miei timori: "...