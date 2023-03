Inter | oggi la ripresa degli allenamenti! Dimarco e un altro al rientro – CdS

(Di mercoledì 22 marzo 2023) L’riprenderàil suo lavoro ad Appiano Gentile. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport previsto in giornata ildie Skriniar– L’riprenderà quest’il suo lavoro ad Appiano Gentile. Inzaghi lavorerà con un gruppo notevolmente ridotto, visti i numerosi calciatori impegnati con le rispettive Nazionali. In giornata, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, dovrebbero rientrare alla Pinetina gli infortunatie Skriniar. I due raggiungeranno Gosens e Bastoni in infermeria, per iniziare i programmi di recupero. . La speranza di Inzaghi è di riavere qualcuno a disposizione già allacon la Fiorentina, il 1° aprile. Fonte: Corriere dello Sport – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : News #Inter #Skriniar ha risposto alla convocazione della Slovacchia ma è infortunato: atteso alla Pinetina già me… - Inter : #CoppaItalia: da oggi in vendita libera i biglietti di #InterJuventus. #ForzaInter - Inter : Oggi è il giorno. Diamo tutto. #ForzaInter #PortoInter #UCL - nicolagattolin_ : RT @Giacom_berto: Oggi compie 21 anni l’uomo che non ha le palle di venire a vedere le partite dell’Inter da vetto perché ha paura dei mass… - Giacom_berto : Oggi compie 21 anni l’uomo che non ha le palle di venire a vedere le partite dell’Inter da vetto perché ha paura de… -

... soprattutto a Milano, grazie alla generosità dell'. I club della Premier League che fino a due anni fa avrebbero avviato una gara per assumerlo,si tengono a distanza dallo stesso. ...Perchél'è una macchina che produce solo debiti. Ma proprio per questo proseguire con Suning non avrebbe senso. Perciò Zhang deve cedere la società al miglior offerente che, per un club ...Commenta per primo Il derby di Roma vinto dalla Lazio e un infuocato- Juve con tanto di immancabili polemiche arbitrali hanno chiuso la 27esima giornata di ...pagine dei giornali in edicola, ...

Inter, la rivoluzione è già partita: mezza squadra può salutare a giugno La Gazzetta dello Sport

TEMO MANCINI - "La verità Provo la stessa sensazione. Mi ricordo quando ero piccolo all’Inter e lui allenava la prima squadra: era un idolo e non mi sarei mai aspettato di essere in Nazionale con lui ...Su tutte all’Inter, che si sarebbe mossa con anticipo per il classe 1999, con l’obiettivo di ripetere un’operazione alla Lautaro Martinez. Ma non solo, visto che il centravanti naturalizzato piace e ...