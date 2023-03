Inter, oggi la ripresa degli allenamenti: 4 in infermeria (Di mercoledì 22 marzo 2023) Riprendono oggi gli allenamenti dell’Inter oggi l’Inter si ritroverà ad Appiano Gentile per riprendere gli allenamenti. Oltre ai Nazionali, Simone Inzaghi dovrà rinunciare anche a quattro giocatori fermi per infortunio. “ripresa degli allenamenti oggi alla Pinetina con un gruppo notevolmente ridotto dalle assenze dei nazionali. In giornata, però, sono già previsti due rientri, ovvero quelli degli infortunati Dimarco e Skriniar. C’è un margine di dubbio per quest’ultimo, che è stato rilasciato ufficialmente dalla Slovacchia, ma il suo rientro è legato alla logistica del viaggio. Ad ogni modo, Dimarco e Skriniar andranno a raggiungere in infermeria Gosens e Bastoni, che già ieri ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 22 marzo 2023) Riprendonoglidell’l’si ritroverà ad Appiano Gentile per riprendere gli. Oltre ai Nazionali, Simone Inzaghi dovrà rinunciare anche a quattro giocatori fermi per infortunio. “alla Pinetina con un gruppo notevolmente ridotto dalle assenze dei nazionali. In giornata, però, sono già previsti due rientri, ovvero quelliinfortunati Dimarco e Skriniar. C’è un margine di dubbio per quest’ultimo, che è stato rilasciato ufficialmente dalla Slovacchia, ma il suo rientro è legato alla logistica del viaggio. Ad ogni modo, Dimarco e Skriniar andranno a raggiungere inGosens e Bastoni, che già ieri ...

