Inter, occhi su Retegui: c’è il jolly Colidio (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’Inter osserva con attenzione Mateo Retegui Fresco di convocazione con l’Italia, il nome di Mateo Retegui è entrato prepotentemente nel calcio italiano.Tra le squadre che guardano con Interesse al nuovo innesto azzurro c’è anche l’Inter, come riportato da Tuttosport in edicola oggi. “Anche l’Inter si iscrive alla corsa per Mateo Retegui, il 23enne centravanti del Tigre fresco di convocazione nella Nazionale italiana, aprendo così a un intrigante derby di mercato, visto che sull’attaccante è forte l’Interesse – fra le altre – anche del Milan, alla ricerca di nuovi “9”. Retegui non è però una novità per il club nerazzurro. Non è un obiettivo emerso negli scorsi mesi, non fosse altro perché l’Inter davanti era ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’osserva con attenzione MateoFresco di convocazione con l’Italia, il nome di Mateoè entrato prepotentemente nel calcio italiano.Tra le squadre che guardano conesse al nuovo innesto azzurro c’è anche l’, come riportato da Tuttosport in edicola oggi. “Anche l’si iscrive alla corsa per Mateo, il 23enne centravanti del Tigre fresco di convocazione nella Nazionale italiana, aprendo così a un intrigante derby di mercato, visto che sull’attaccante è forte l’esse – fra le altre – anche del Milan, alla ricerca di nuovi “9”.non è però una novità per il club nerazzurro. Non è un obiettivo emerso negli scorsi mesi, non fosse altro perché l’davanti era ...

