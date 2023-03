Inter, l’attacco è un problema. E a breve peggiorerà (Di mercoledì 22 marzo 2023) l’attacco dell’Inter si è inceppato nelle ultime settimane: appena 3 gol in 5 gare. Tuttavia il reparto offensivo nerazzurro vive difficoltà ben più profonde. Che porteranno a decisioni drastiche nei prossimi mesi. POLVERI BAGNATE – L’ultimo mese di stagione vede un’Inter piuttosto sterile offensivamente. Da Bologna alla sconfitta casalinga con la Juventus, appena 3 gol in 5 gare per i nerazzurri. Uno di Henrikh Mkhitaryan, uno di Lautaro Martinez e uno di Romelu Lukaku (su rigore). Per il resto, tre partite senza reti, nonostante le numerose occasioni a favore. Parliamo solo di un mese, ma che riflette bene le difficoltà vissute dall’attacco dell’Inter in questa stagione. Soprattutto per i molteplici problemi fisici. STAGIONE DIFFICILE – A inizio anno, Simone Inzaghi aveva le idee chiare. I titolari ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 marzo 2023)dell’si è inceppato nelle ultime settimane: appena 3 gol in 5 gare. Tuttavia il reparto offensivo nerazzurro vive difficoltà ben più profonde. Che porteranno a decisioni drastiche nei prossimi mesi. POLVERI BAGNATE – L’ultimo mese di stagione vede un’piuttosto sterile offensivamente. Da Bologna alla sconfitta casalinga con la Juventus, appena 3 gol in 5 gare per i nerazzurri. Uno di Henrikh Mkhitaryan, uno di Lautaro Martinez e uno di Romelu Lukaku (su rigore). Per il resto, tre partite senza reti, nonostante le numerose occasioni a favore. Parliamo solo di un mese, ma che riflette bene le difficoltà vissute daldell’in questa stagione. Soprattutto per i molteplici problemi fisici. STAGIONE DIFFICILE – A inizio anno, Simone Inzaghi aveva le idee chiare. I titolari ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inter, l'attacco è un problema. E a breve peggiorerà - - Salvato51707026 : @DucaAndrea85 L Inter anche lei deve rifondare Tutto l attacco Xké lautaro come per osimhen e leao riceverà offerte… - InterHubOff : ????? Inter, l’attacco non segna più. Lautaro non segna da tre gare, Dzeko da oltre due mesi, Correa non c’è mai e Lu… - MatteoTamburin4 : @saIva___ Si critica l'attacco del Milan perché spreca tanti gol e questo non è riuscito a fare un gol in 180 minuti all'inter. - Inter_1908___ : RT @SoloEsclusivInt: Thuram e Retegui, si svecchia e si rinforza l’attacco. Per il secondo abbiamo anche la carta Colidio da giocarci. ?? -