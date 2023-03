Inter, la Juventus capace di sfruttare i punti deboli. Evidenze (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’Inter ha perso per la seconda volta in questa stagione contro la Juventus, non segnando e subendo la solita rete in maniera superficiale. I bianconeri sono stati bravi a sfruttare i punti deboli, l’Inter meno con i suoi avversari. DEBOLEZZE – L’Inter ha punti deboli, come normale che sia per una squadra. Il problema è che questi sono troppo evidenti, facilmente comprensibili dagli avversari. Il campionato ha detto questo, soprattutto gli scontri con la Juventus. I bianconeri sono stati una delle tante compagini ad aver superato la squadra di Simone Inzaghi in stagione. Le due vittorie non sono arrivate con grandi difficoltà, l’ultima addirittura senza rischiare mai di prendere gol. Wojcech Szczesny non ha fatto una ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’ha perso per la seconda volta in questa stagione contro la, non segnando e subendo la solita rete in maniera superficiale. I bianconeri sono stati bravi a, l’meno con i suoi avversari. DEBOLEZZE – L’ha, come normale che sia per una squadra. Il problema è che questi sono troppo evidenti, facilmente comprensibili dagli avversari. Il campionato ha detto questo, soprattutto gli scontri con la. I bianconeri sono stati una delle tante compagini ad aver superato la squadra di Simone Inzaghi in stagione. Le due vittorie non sono arrivate con grandi difficoltà, l’ultima addirittura senza rischiare mai di prendere gol. Wojcech Szczesny non ha fatto una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : PENSIERINO DEL GIORNO #Rocchi che promuove #Chiffi e il #VAR per il gol con tre falli di mano convalidato alla Juve… - DiegoDeLucaTwit : Domanda dello stolto: perchè non pensate (solo) al #Napoli o al #Milan o all'#Inter invece di guardare attentamente… - mirkonicolino : Lancio di oggetti all'indirizzo dei giocatori della #Juventus al Meazza, #Inter multata di 8mila euro dopo il derby d'Italia - alociniallos : @ncorrasco Sinceramente se qst è il progetto, con qst tipo di scelte chi merita di essere radiata dal calcio è l'inter e non la Juventus - pbrex668 : RT @MemoriesMilan: ?? 2019-2020. Si parla di revocare lo scudetto della #Juventus per assegnarlo all'#Inter. Di nuovo. Il campionato in ques… -

La Juventus riprende alla Continassa, c'è anche Milik La Juventus è tornata ad allenarsi dopo i due giorni di riposo goduti post vittoria sull'Inter. Massimiliano Allegri ha ritrovato un gruppo senza ben dieci calciatori convocati dalle rispettive nazionali. Juventus, Allegri ritrova Milik: novità dall'ultimo allenamento TORINO - Dopo i due giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri ai suoi giocatori in seguito alla vittoria di domenica sera sull'Inter, la Juventus è tornata al lavoro al JTC alla Continassa priva dei suoi nazionali. A integrare il gruppo anche alcuni ragazzi della formazione Under 19. " Seduta pomeridiana aperta e chiusa dal ... Juventus, riprendono gli allenamenti alla Continassa: si rivede Milik È tornata in campo alla JTC Continassa la Juventus , che si è allenata sotto gli occhi del tecnico Massimiliano Allegri. Dopo i due giorni di riposo in seguito al successo di San Siro contro l'Inter, i bianconeri hanno ripreso a lavorare, ... Laè tornata ad allenarsi dopo i due giorni di riposo goduti post vittoria sull'. Massimiliano Allegri ha ritrovato un gruppo senza ben dieci calciatori convocati dalle rispettive nazionali.TORINO - Dopo i due giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri ai suoi giocatori in seguito alla vittoria di domenica sera sull', laè tornata al lavoro al JTC alla Continassa priva dei suoi nazionali. A integrare il gruppo anche alcuni ragazzi della formazione Under 19. " Seduta pomeridiana aperta e chiusa dal ...È tornata in campo alla JTC Continassa la, che si è allenata sotto gli occhi del tecnico Massimiliano Allegri. Dopo i due giorni di riposo in seguito al successo di San Siro contro l', i bianconeri hanno ripreso a lavorare, ... Paganini (RAI): "Ancora si parla della moviola di Inter-Juventus" Tutto Juve Juventus, manovra stipendi: “Sanzioni con effetti immediati” Non sembra destinato a fermarsi presto il caos che ha travolto la Juventus in questi primi mesi del 2023 ... per i palcoscenici più importanti dopo la vittoria dello scudetto di Inter e Milan. I ... La Juventus riprende alla Continassa, c'è anche Milik (ANSA) - TORINO, 22 MAR - La Juventus è tornata ad allenarsi dopo i due giorni di riposo goduti post vittoria sull'Inter. Massimiliano Allegri ha ritrovato un gruppo senza ben dieci calciatori ... Non sembra destinato a fermarsi presto il caos che ha travolto la Juventus in questi primi mesi del 2023 ... per i palcoscenici più importanti dopo la vittoria dello scudetto di Inter e Milan. I ...(ANSA) - TORINO, 22 MAR - La Juventus è tornata ad allenarsi dopo i due giorni di riposo goduti post vittoria sull'Inter. Massimiliano Allegri ha ritrovato un gruppo senza ben dieci calciatori ...