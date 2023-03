Inter, fascia sinistra decimata: compito cruciale per Inzaghi (Di mercoledì 22 marzo 2023) Fortunatamente per l’Inter, la sosta è arrivata al momento giusto. Specialmente per quanto riguarda la fascia sinistra, decimata tra infortuni e squalifiche. Ora il compito cruciale per Simone Inzaghi è di riuscire a recuperare qualcuno in vista della ripresa del campionato. fascia decimata – La fascia sinistra dell’Inter, in questo momento, somiglia a un vero e proprio bollettino di guerra. Tre sono i giocatori infortunati: Federico Dimarco – che contro la Juventus ha avuto una ricaduta del problema che lo aveva già tenuto fuori poche settimane fa – Robin Gosens e, come terzo di difesa, Alessandro Bastoni. Senza contare la squalifica per due giornate di Danilo D’Ambrosio a complicare ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 marzo 2023) Fortunatamente per l’, la sosta è arrivata al momento giusto. Specialmente per quanto riguarda latra infortuni e squalifiche. Ora ilper Simoneè di riuscire a recuperare qualcuno in vista della ripresa del campionato.– Ladell’, in questo momento, somiglia a un vero e proprio bollettino di guerra. Tre sono i giocatori infortunati: Federico Dimarco – che contro la Juventus ha avuto una ricaduta del problema che lo aveva già tenuto fuori poche settimane fa – Robin Gosens e, come terzo di difesa, Alessandro Bastoni. Senza contare la squalifica per due giornate di Danilo D’Ambrosio a complicare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inter, fascia sinistra decimata: compito cruciale per Inzaghi - - Leviack88____ : RT @CarroSpiaze: Buongiorno bimbi belli @Inter muovete quel cul0 e date la fascia da capitano a Milan skriniar - iamLP9 : RT @CarroSpiaze: Buongiorno bimbi belli @Inter muovete quel cul0 e date la fascia da capitano a Milan skriniar - _LucaMG : @Romeo41556205 @ChristianConte_ @FBiasin L'Inter ha per certo chiesto l'anticipo al venerdì, ma che lo hanno chiest… - SuscaNicola : @MarcoReNer_azz La prima volta a San Siro - gennaio ‘91, Inter Lecce 5-0, tifoso ospite in trasferta. Quel “difenso… -

Gosens: "All'Inter da eroe a nessuno" ...l'Inter in cui per la prima volta ha fatto vedere tutto il suo potenziale anche se, per caratteristiche, Gosens non sarà mai un Perisic - ovvero un costruttore di gioco, seppur stazionante in fascia -...