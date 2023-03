Inter-Dzeko, il bosniaco apre al rinnovo: le ultime (Di mercoledì 22 marzo 2023) Edin Dzeko avrebbe aperto al rinnovo coi nerazzurri per restare un altro anno a Milano, nonostante nelle ultime settimane non si sia parlato di questo aspetto Edin Dzeko avrebbe aperto al rinnovo coi nerazzurri per restare un altro anno a Milano, nonostante nelle ultime settimane non si sia parlato di questo aspetto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ora la palla passa all’Inter società che dovrà decidere se tenere il centravanti o lasciarlo andare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Edinavrebbe aperto alcoi nerazzurri per restare un altro anno a Milano, nonostante nellesettimane non si sia parlato di questo aspetto Edinavrebbe aperto alcoi nerazzurri per restare un altro anno a Milano, nonostante nellesettimane non si sia parlato di questo aspetto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ora la palla passa all’società che dovrà decidere se tenere il centravanti o lasciarlo andare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

