Inter, da giovedì al via la vendita dei biglietti per la sfida col Benfica (Di mercoledì 22 marzo 2023) biglietti Inter Benfica – L’Inter ha scoperto nelle scorse settimane la sua prossima avversaria nell’edizione 2022/23 della UEFA Champions League. Erano sette le formazioni – senza nessun tipo di vincolo – che i nerazzurri potevano sfidare nei quarti di finale di Champions, con l’obiettivo di conquistare la semifinale: l’avversario sarà il Benfica. I quarti di L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 22 marzo 2023)– L’ha scoperto nelle scorse settimane la sua prossima avversaria nell’edizione 2022/23 della UEFA Champions League. Erano sette le formazioni – senza nessun tipo di vincolo – che i nerazzurri potevanore nei quarti di finale di Champions, con l’obiettivo di conquistare la semifinale: l’avversario sarà il. I quarti di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : Inter, da giovedì al via la vendita dei biglietti per la sfida col Benfica nei quarti di finale di Champions League… - piegio69 : @stevieansioso 2 tiri in porta da parte del inter.. juve in contropiede di piu . condizionato la partita .allora i… - Luxgraph : Play Off 5° posto: giovedì Cisterna-Taranto - sportli26181512 : L'Inter sorride: niente nazionale per Skriniar. Torna a Milano a curarsi: L'Inter sorride: niente nazionale per Skr… - giannipinoli : @CampiMinati Juve-Napoli lunedì 24 e Inter—Juve giovedì 27, sarebbe stato più equilibrato. Ma deve essere la Juve a chiederlo. -