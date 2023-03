Inter, Conte e il suo ritorno ai nerazzurri. Ne parla Santini (Di mercoledì 22 marzo 2023) La breve storia tra Antonio Conte e il Tottenham è quasi giunto al termine. Dopo un anno e mezzo di gestione del tecnico pugliese, le strade potrebbero separarsi dopo l’ennesimo percorso che non ha portato trofei nella bacheca degli Spurs. Un risultato un po’ insolito per il mister ex-Inter, visto che dovunque è andato ha L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) La breve storia tra Antonioe il Tottenham è quasi giunto al termine. Dopo un anno e mezzo di gestione del tecnico pugliese, le strade potrebbero separarsi dopo l’ennesimo percorso che non ha portato trofei nella bacheca degli Spurs. Un risultato un po’ insolito per il mister ex-, visto che dovunque è andato ha L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... corriereviterbo : CONTE VICINO AL RITORNO IN ITALIA Prenderà il posto di Mourinho? Partono le scommesse #antonioconte #roma #inter… - internewsit : Biasin: «Conte all'Inter? Difficile, è andato via sbattendo la porta» - - saltandpepper90 : ANTONIO CONTE LATEST NEWS Antonio vuole restare in Italia. Roma ?? (vuole tenere Mou) Juve ?? (Allegri dovrebbe r… - InterHubOff : ???Ranocchia: “Perché il divorzio Conte-Inter? Non so cosa sia successo in quei giorni, non lo sa nessun al di fuori… - IMAntipatico : RT @JacomoJuventi: Conte si è fatto regalare anche la buonuscita dal Tottenham di 5 milioni, dopo i 7.5 dell'Inter nel maggio 2021. È UN G… -