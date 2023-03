Inter, annunciata partnership con afizzionados: diventerà il primo Regional Partner in Messico (Di mercoledì 22 marzo 2023) Attraverso un comunicato ufficiale, l’Inter ha annunciato di “aver siglato un nuovo accordo con afizzionados, canale del gruppo Televisa dedicato al mondo dello sport, che diventerà il primo Regional Partner del Club in Messico. La Partnership permetterà all’Inter di consolidare la propria presenza in Latino America e ingaggiare l’ampia fanbase nerazzurra sul territorio, la seconda più grande a livello globale“. “La Partnership permetterà ai tifosi Interisti in Messico di avere accesso a contenuti ed esperienze esclusive dedicate al mondo nerazzurro: dalla possibilità di volare a Milano e assistere dal vivo a una partita dell’Inter, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 marzo 2023) Attraverso un comunicato ufficiale, l’ha annunciato di “aver siglato un nuovo accordo con, canale del gruppo Televisa dedicato al mondo dello sport, cheildel Club in. Lapermetterà all’di consolidare la propria presenza in Latino America e ingaggiare l’ampia fanbase nerazzurra sul territorio, la seconda più grande a livello globale“. “Lapermetterà ai tifosiisti indi avere accesso a contenuti ed esperienze esclusive dedicate al mondo nerazzurro: dalla possibilità di volare a Milano e assistere dal vivo a una partita dell’, ...

