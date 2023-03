Inter, alla Pinetina tornano a lavoro gli acciaccati – TS (Di mercoledì 22 marzo 2023) La Pausa per le Nazionali può rappresentare un buon momento per i giocatori acciaccati di lavorare e recuperare la miglior condizione A lavoro – Molti giocatori dell’Inter sono partiti in queste ore per raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali. Alcuni invece approfitteranno della pausa per recuperare la miglior condizione. Ieri alla Pinetina si sono visti Bastoni e Gosens, mentre oggi toccherà a Skriniar e Dimarco, entrambi rimandati a casa. Fonte: TuttoSport – ST.SC Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 marzo 2023) La Pausa per le Nazionali può rappresentare un buon momento per i giocatoridi lavorare e recuperare la miglior condizione A– Molti giocatori dell’sono partiti in queste ore per raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali. Alcuni invece approfitteranno della pausa per recuperare la miglior condizione. Ierisi sono visti Bastoni e Gosens, mentre oggi toccherà a Skriniar e Dimarco, entrambi rimandati a casa. Fonte: TuttoSport – ST.SC-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

