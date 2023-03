Insulti e stalking al leghista Invernizzi, ora la militante chiede scusa: “Ho sbagliato, chiudiamo questa storia” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Erano gli ultimi giorni prima delle elezioni regionali, ma il nome di Cristian Invernizzi, più che nelle pagine della politica, era finito nelle cronache rosa: l’ex parlamentare bergamasco della Lega era stato coinvolto suo malgrado in una vicenda dai contorni oscuri, scoppiata sui social e subito salita alla ribalta nazionale. Lui stesso aveva sbottato su Facebook, denunciando la situazione persecutoria: “Da oltre un anno sono oggetto di Insulti, minacce e ricatti da parte di una persona che ho accolto nella mia vita come ho fatto con molti di voi: condividendo ideali, amicizia, riflessioni. – aveva scritto – Ho dato ai miei legali il mandato di avanzare ogni azione necessaria per tutelare la mia reputazione, quella del partito di cui faccio parte e, soprattutto, la serenità e la sicurezza delle persone a me care”. Il riferimento era alle azioni di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 marzo 2023) Erano gli ultimi giorni prima delle elezioni regionali, ma il nome di Cristian, più che nelle pagine della politica, era finito nelle cronache rosa: l’ex parlamentare bergamasco della Lega era stato coinvolto suo malgrado in una vicenda dai contorni oscuri, scoppiata sui social e subito salita alla ribalta nazionale. Lui stesso aveva sbottato su Facebook, denunciando la situazione persecutoria: “Da oltre un anno sono oggetto di, minacce e ricatti da parte di una persona che ho accolto nella mia vita come ho fatto con molti di voi: condividendo ideali, amicizia, riflessioni. – aveva scritto – Ho dato ai miei legali il mandato di avanzare ogni azione necessaria per tutelare la mia reputazione, quella del partito di cui faccio parte e, soprattutto, la serenità e la sicurezza delle persone a me care”. Il riferimento era alle azioni di ...

