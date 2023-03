Inquinamento del fiume Sarno: scatta il sequestro per un’azienda di pomodori (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna, i Carabinieri del Comando Gruppo per la Tutela Ambientale, in esecuzione di decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, hanno proceduto al sequestro di una azienda conserviera, il cui legale rappresentante è ritenuto responsabile dei reati di cui all’art. 29 quaterdecies del Testo Unico Ambientale.In particolare, le indagini, espletate dai Carabinieri del NOE di Salerno e Napoli, che si sono avvalsi della collaborazione tecnica dell’ARPAC, coordinate dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore hanno permesso di accertare che l’attività di produzione di conserve SICA s.r.l. di Pagani (Sa) si svolgeva in violazione delle prescrizioni previste dall’atto autorizzativo.Il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna, i Carabinieri del Comando Gruppo per la Tutela Ambientale, in esecuzione di decreto dipreventivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, hanno proceduto aldi una azienda conserviera, il cui legale rappresentante è ritenuto responsabile dei reati di cui all’art. 29 quaterdecies del Testo Unico Ambientale.In particolare, le indagini, espletate dai Carabinieri del NOE di Salerno e Napoli, che si sono avvalsi della collaborazione tecnica dell’ARPAC, coordinate dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore hanno permesso di accertare che l’attività di produzione di conserve SICA s.r.l. di Pagani (Sa) si svolgeva in violazione delle prescrizioni previste dall’atto autorizzativo.Il ...

