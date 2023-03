Inps: spesa per le pensioni da 231 miliardi. Più a uomini che a donne (Di mercoledì 22 marzo 2023) All'1 gennaio 2023 risultano vigenti oltre 13,6 milioni di trattamenti previdenziali. Ecco i dati dell'ultima ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) All'1 gennaio 2023 risultano vigenti oltre 13,6 milioni di trattamenti previdenziali. Ecco i dati dell'ultima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : Spesa di 231 miliardi per 17,7 milioni di pensioni Inps: un terzo sono anticipate, il 22,8% assistenziali… - fisco24_info : Spesa di 231 miliardi per 17,7 milioni di pensioni Inps: un terzo sono anticipate, il 22,8% assistenziali: Dall'ult… - News24_it : Inps, nel 2023 17,7 milioni pensioni, 231 miliardi la spesa - Cristin28310623 : RT @BettaninManuela: I conti dell’Inps: In Italia 17,7 milioni di pensionati per una spesa annua di 231 miliardi - La Stampa ?@LaStampa?. P… - BettaninManuela : I conti dell’Inps: In Italia 17,7 milioni di pensionati per una spesa annua di 231 miliardi - La Stampa ?@LaStampa?… -