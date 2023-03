Inps, opzione donna 2023: cosa è cambiato, come fare domanda (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’Inps nei giorni scorsi ha precisato le modalità d’accesso a “opzione donna”: cosa c’è da sapere dopo le nuove istruzioni. Dopo molte polemiche e cambio di direzioni, la legge di bilancio 2023 ha stabilito importanti modifiche al regime pensionistico dedicato ad “opzione donna”, la misura impostata alle lavoratrice e che viene nuovamente viene prorogata anche per il 2023. come cambiano le indicazioni per andare in pensione con “opzione donna” (AnsaFoto)- ilovetrading.itIl sistema prima prevedeva che per uscire dal mondo del lavoro, le donne dovevano aver maturato entro il 2021 criteri stringenti: richiedere l’uscita a 58 anni di età per le dipendenti e a 59 per le lavoratrici autonome; in entrambi i ... Leggi su ilovetrading (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’nei giorni scorsi ha precisato le modalità d’accesso a “”:c’è da sapere dopo le nuove istruzioni. Dopo molte polemiche e cambio di direzioni, la legge di bilancioha stabilito importanti modifiche al regime pensionistico dedicato ad “”, la misura impostata alle lavoratrice e che viene nuovamente viene prorogata anche per ilcambiano le indicazioni per andare in pensione con “” (AnsaFoto)- ilovetrading.itIl sistema prima prevedeva che per uscire dal mondo del lavoro, le donne dovevano aver maturato entro il 2021 criteri stringenti: richiedere l’uscita a 58 anni di età per le dipendenti e a 59 per le lavoratrici autonome; in entrambi i ...

