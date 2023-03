Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Inps, il 65% delle pensioni è inferiore a 1.000 euro: Sono singoli trattamenti, per molti pensionati reddito più al… - lucacifoni : L'8,1% delle pensioni di vecchiaia va a beneficiari con meno di 65 anni. Per gli uomini su arriva al 9%. Le pension… - ClaudiaRegan85 : @Enzo_Altieri @matteorenzi 65 miliardi superbonus e 30 miliardi reddito di cittadinanza.numeri mef,numeri inps.soldi dei contribuenti. - Piero41823538 : @marattin Hanno ragione i francesi, mio padre nel'69 è andato in pensione a 58 anni con 80% dell'ultimo stipendio,… - AnnaRomanelli65 : @Moonlightshad1 Per i nati dal 65 in poi l'età minima pensionabile è già 68. Verificato con simulatore Inps.( Io av… -

Il% dei 17,7 milioni di pensioni vigenti in Italia nel 2023 è inferiore a 1.000 euro. È quanto emerge dall'Osservatorio Inps sulle pensioni (escluse quelle dei dipendenti pubblici)

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Il 65% dei 17,7 milioni di pensioni vigenti in Italia nel 2023 è inferiore a 1.000 euro. È quanto emerge dall'Osservatorio Inps sulle pensioni (escluse quelle dei dipendenti ...(ANSA) - ROME, MAR 22 - Some 65% of the 17.7 million pensions paid out in Italy in 2023 are for less than 1,000 euro, the pensions and social security agency Inps said on Wednesday. Inps said 21.2% of ...