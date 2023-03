Inizia il Ramadan Izzedin Elzir | Un mese che tutti i musulmani aspettano con gioia

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Sono 140mila i fedeli toscani che si preparano al. Per unintero, digiuneranno da poco prima della preghiera dell'alba fino a quella del tramonto

Sono 140mila i fedeli toscani che si preparano al. Per un mese intero, digiuneranno da poco prima della preghiera dell'alba fino a quella del tramonto. Il Ramadan è uno dei mesi più importanti del calendario musulmano, la sua durata si basa sul ciclo lunare. Quest'anno, proprio perchè non è stata avvistata la luna nuova, inizia il 23 marzo e termina il 21 aprile. Gli arbitri si accorderanno con i giocatori per fermare il gioco, ovviamente dopo il tramonto.

Inizia il Ramadan: da Salah a Kanter fino al caso Muntari. Quante storie... La Gazzetta dello Sport

Secondo il calendario islamico Hijri, il Ramadan 2023 - corrispondente all’anno 1444 - inizia nei giorni del 22 e 23 marzo e finisce il 21 e 22 aprile. Durante questi 30 giorni, il digiuno inizia alle ...Torna il mese del Ramadan: ovvero il mese più rispettato e benedetto dai musulmani. In queste quattro settimane i fedeli si dedicano anima e corpo (è il caso di dirlo) all'adorazione di Allah ...