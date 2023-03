Inghilterra, Southgate: ''Italia? Partita da vincere. Napoli in lizza per vincere la Champions'' (Di mercoledì 22 marzo 2023) Gareth Southgate, commissario tecnico dell'Inghilterra, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista del match contro l'Italia, valido per le qualificazioni a Euro2024, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Queste le sue parole: "Quella con l'Italia è una Partita da vincere, lo abbiamo fatto in passato, ma è il momento di farlo con continuità. -afferma Southgate - Gli azzurri saranno molto motivati, non sono arrivati al Mondiale, ma sono molto forti. Kane? Dimostrerà di poter fare la differenza. Tutti non vedono l'ora di vivere Napoli e questa esperienza. Giochiamo in una città che ama il calcio e che ha una grande storia. -continua Southgate - Ricordo il ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 22 marzo 2023) Gareth, commissario tecnico dell', ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista del match contro l', valido per le qualificazioni a Euro2024, allo Stadio Diego Armando Maradona di. Queste le sue parole: "Quella con l'è unada, lo abbiamo fatto in passato, ma è il momento di farlo con continuità. -afferma- Gli azzurri saranno molto motivati, non sono arrivati al Mondiale, ma sono molto forti. Kane? Dimostrerà di poter fare la differenza. Tutti non vedono l'ora di viveree questa esperienza. Giochiamo in una città che ama il calcio e che ha una grande storia. -continua- Ricordo il ...

