Inghilterra, Southgate: “Contro l’Italia gara difficile, abbiamo un bilancio terribile” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il ct dell’Inghilterra, Gareth Southgate, ha parlato ai microfoni di RaiSport alla vigilia del match del Maradona Contro l’Italia: “Sarà una sfida difficile, essendo reduci da un Mondiale in cui non siamo arrivati dove speravamo pur avendo giocato bene. Contro l’Italia abbiamo un record terribile, la vittoria ci manca dal 1961 ma proveremo a sfatare il tabù“. Southgate ha poi aggiunto: “Ho lo stesso problema di Mancini. Sono pochi i giocatori inglesi che giocano in Champions League e per noi è sempre più difficile. Ormai nei top club ci sono solo brasiliani e sudamericani“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il ct dell’, Gareth, ha parlato ai microfoni di RaiSport alla vigilia del match del Maradona: “Sarà una sfida, essendo reduci da un Mondiale in cui non siamo arrivati dove speravamo pur avendo giocato bene.un record, la vittoria ci manca dal 1961 ma proveremo a sfatare il tabù“.ha poi aggiunto: “Ho lo stesso problema di Mancini. Sono pochi i giocatori inglesi che giocano in Champions League e per noi è sempre più. Ormai nei top club ci sono solo brasiliani e sudamericani“. SportFace.

