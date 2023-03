Infortunio in Nazionale per Bereszynski (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il difensore polacco del Napoli Bartosz Bereszynski ha subito un’Infortunio in allenamento con la Polonia durante il ritiro della Nazionale. Il giocatore è stato convocato nella Polonia per gli appuntamenti di qualificazione ad Euro 2024. Bereszynski potrebbe restare fuori per un paio di settimane a causa di un Infortunio al ginocchio, ma non rientrerà a Napoli. Si sarebbe trattato di un problema al ginocchio che lo costringerà a saltare le gare contro Repubblica Ceca ed Albania. La Nazionale polacca ha avuto l’ok del Napoli per iniziare le terapie sul terzino destro che dunque dovrebbe restare comunque con il gruppo squadra per poi fare ritorno a Napoli dopo gli impegni della Nazionale polacca. Con il Napoli Bereszynski ha giocato sin ora una sola ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il difensore polacco del Napoli Bartoszha subito un’in allenamento con la Polonia durante il ritiro della. Il giocatore è stato convocato nella Polonia per gli appuntamenti di qualificazione ad Euro 2024.potrebbe restare fuori per un paio di settimane a causa di unal ginocchio, ma non rientrerà a Napoli. Si sarebbe trattato di un problema al ginocchio che lo costringerà a saltare le gare contro Repubblica Ceca ed Albania. Lapolacca ha avuto l’ok del Napoli per iniziare le terapie sul terzino destro che dunque dovrebbe restare comunque con il gruppo squadra per poi fare ritorno a Napoli dopo gli impegni dellapolacca. Con il Napoliha giocato sin ora una sola ...

