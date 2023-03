InfoCamere, per reti d'impresa crescita a doppia cifra nel 2022 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos/Labitalia) - A 14 anni dalla sua introduzione, il contratto di rete continua il suo percorso di crescita e diffusione. Nello scorso quadriennio, 2019-2022, le reti sono cresciute del 40,5%. Solo nell'ultimo anno i contratti di rete sono aumentati del 10% (+751 rispetto al 2021) e le imprese in rete del 6,7% (+2.846 rispetto al 2021), nonostante la turbolenza del quadro economico e internazionale. Dai dati elaborati da InfoCamere sulla base del Registro delle Imprese delle Camere di commercio, al 1° marzo 2023 emerge che il numero totale di imprese coinvolte in progetti di collaborazione è di 45.288 per 8.382 contratti registrati. Le evidenze dell'Osservatorio nazionale sulle reti d'impresa 2022 - curato da InfoCamere, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos/Labitalia) - A 14 anni dalla sua introduzione, il contratto di rete continua il suo percorso die diffusione. Nello scorso quadriennio, 2019-, lesono cresciute del 40,5%. Solo nell'ultimo anno i contratti di rete sono aumentati del 10% (+751 rispetto al 2021) e le imprese in rete del 6,7% (+2.846 rispetto al 2021), nonostante la turbolenza del quadro economico e internazionale. Dai dati elaborati dasulla base del Registro delle Imprese delle Camere di commercio, al 1° marzo 2023 emerge che il numero totale di imprese coinvolte in progetti di collaborazione è di 45.288 per 8.382 contratti registrati. Le evidenze dell'Osservatorio nazionale sulled'- curato da, ...

