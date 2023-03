Infiltrazioni mafiose, accordo tra Provincia e Gdf per tutelare le risorse bergamasche del Pnrr (Di mercoledì 22 marzo 2023) Bergamo. tutelare la legalità degli appalti relativi alle opere pubbliche che, nella Bergamasca, beneficiano dei fondi del Pnrr. È questo lo scopo principale del protocollo d’intesa firmato dal presidente della Provincia Pasquale Gandolfi e dal comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo Marco Filipponi. La Provincia è infatti la stazione appaltante per 111 Comuni del territorio: sono i suoi uffici che predispongono i bandi, che preparano le gare d’appalto e che, infine, assegnano i lavori in base alle offerte ricevute. La collaborazione tra l’ente e le Fiamme Gialle nasce proprio per vigilare sulle imprese che partecipano a queste gare attraverso controlli accurati al fine di garantire che i fondi pubblici non vengano utilizzati in maniera impropria. Scambio di dati e controlli ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 marzo 2023) Bergamo.la legalità degli appalti relativi alle opere pubbliche che, nella Bergamasca, beneficiano dei fondi del. È questo lo scopo principale del protocollo d’intesa firmato dal presidente dellaPasquale Gandolfi e dal comandantele della Guardia di Finanza di Bergamo Marco Filipponi. Laè infatti la stazione appaltante per 111 Comuni del territorio: sono i suoi uffici che predispongono i bandi, che preparano le gare d’appalto e che, infine, assegnano i lavori in base alle offerte ricevute. La collaborazione tra l’ente e le Fiamme Gialle nasce proprio per vigilare sulle imprese che partecipano a queste gare attraverso controlli accurati al fine di garantire che i fondi pubblici non vengano utilizzati in maniera impropria. Scambio di dati e controlli ...

