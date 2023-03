Incidente su Grande viabilità a Qualiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Incidente sulla Grande viabilità di Qualiano, coinvolto mezzo della Multiservizi impegnato sul posto e una vettura Incidente sulla Grande viabilità a Qualiano. Coinvolto un mezzo della Qualiano Multiservizi impegnato in una attività di pulizia lungo la strada. Stando a quando ci ha raccontato un cittadino di passaggio, le attività in corso erano segnalate da una persona con una bandierina ma, nonostante questo, una vettura che ha impattato il mezzo della municipalizzata di Qualiano. Da ieri erano incorso operazioni di pulizia della zona. Fortunatamente l’Incidente non ha prodotto feriti solo danni ai veicoli. Sul posto sono intervenuti per i rilievi Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 22 marzo 2023)sulladi, coinvolto mezzo della Multiservizi impegnato sul posto e una vetturasulla. Coinvolto un mezzo dellaMultiservizi impegnato in una attività di pulizia lungo la strada. Stando a quando ci ha raccontato un cittadino di passaggio, le attività in corso erano segnalate da una persona con una bandierina ma, nonostante questo, una vettura che ha impattato il mezzo della municipalizzata di. Da ieri erano incorso operazioni di pulizia della zona. Fortunatamente l’non ha prodotto feriti solo danni ai veicoli. Sul posto sono intervenuti per i rilievi Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia ...

