Inchiesta Juventus: i pm depositano gli ultimi atti, l'audizione dell'avvocato di Dybala. Nel mirino le chat e le side letter (Di mercoledì 22 marzo 2023) Per entrare nel merito di questo passaggio, come riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ieri i pm torinesi titolari dell'Inchiesta Prisma hanno depositato gli ultimi aggiornamenti. ... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 22 marzo 2023) Per entrare nel merito di questo passaggio, come riferisce l'edizione odiernaa Gazzettao Sport ieri i pm torinesi titolariPrisma hanno depositato gliaggiornamenti. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Le carte dell'inchiesta #Prisma sono da tempo nelle mani dell'UEFA che ha già contezza del mancato rispetto del FPF… - sportface2016 : +++Inchiesta #Prisma: la Procura di #Cagliari ha aperto una inchiesta per la cessione di #Cerri dalla #Juventus al #Cagliari+++ - MarcelloChirico : #Gravina inizialmente non era propenso a riaprire l'indagine sulle #plusvalenze, dopo l'interrogatorio in Procura a… - PierlSciarra5 : - J_network24 : ??#Juventus | ????Nuovi dettagli sull’inchiesta sulla manovra stipendi del club bianconero con #Dybala -