Inchiesta Juve | svolta Santoriello | si asterrà dall’accusa! Le ultime

(Di mercoledì 22 marzo 2023), dietrofront del pmche sidall’accusa verso i bianconero: ecco lanel caso Ciro, pm della Procura di Torino, ha deciso di astenersi dal sostenere l’accusa nel processo verso lantus, secondo quanto riferisce l’Ansa. La decisione è dovuta alle polemiche che nelle passate settimane hanno suscitato alcuni video in cui il pubblico ministero si dichiarava apertamente come anti-ntino. Nell’udienza preliminare del 27 marzo, a sostenere quindi l’accusa, rimarranno solo il pm Mario Bendoni e il procuratore aggiunto Marco Gianoglio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaxNerozzi : Inchiesta Juventus, il pm Santoriello lascia dopo le polemiche sulla sua fede calcistica - romeoagresti : (Ansa): la Federcalcio ha trasmesso ai legali di #Cherubini e #Paratici - coinvolti nell’inchiesta plusvalenze… - MaxNerozzi : La #Uefa ha chiesto gli atti delle indagini suppletive fatte dalla Procura di Torino nell’ambito dell’inchiesta sui… - marzella_luca : @MaxNerozzi Più che dimettersi dovrebbe pubblicamente scusarsi verso tutti i tifosi juve che hanno il diritto di e… - LorenzoPuliga : RT @CalcioFinanza: Inchiesta #Juve, ecco gli ultimi atti: spicca l’audizione su #Dybala. Nuovi dettagli sulle manovre stipendi https://t.co… -

Meno quattro giorni all'udienza preliminare dell'Prisma. L'ultima novità riguarda i pm di Torino: lunedì si presenteranno in aula soltanto l'aggiunto Marco Gianoglio e il collega Mario Bendoni. In mattinata è stato ufficializzato il passo ...Nel pool dell'Prisma della procura di Torino resteranno quindi gli altri due magistrati, il procuratore aggiunto Marco Giaciglio e il sostituto Mario Bendoni.Santoriello, il pm dell'Prisma: 'Odio la Juventus, sono tifosissimo del Napoli'. Bufera dopo le frasi choc Caos, il club fa ricorso: 'Plusvalenze non alterano il risultato. Violato il ...

Inchiesta Juventus, il pm Santoriello lascia dopo le polemiche sulla sua fede calcistica Corriere della Sera

Il pubblico ministero Ciro Santoriello non sarà in aula lunedì 27 marzo per l’udienza preliminare del processo contro gli ex vertici della Juventus, tra cui ... magistrati che hanno lavorato ...Ciro Santoriello lascia il processo contro la Juventus. Come riporta l’ANSA, il magistrato ha lasciato il ruolo di Pubblico Ministero dell’accusa della Procura della Repubblica di Torino nell’ambito ...