Inchiesta Juve | il pm Santoriello lascia dopo le polemiche

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaxNerozzi : Inchiesta Juventus, il pm Santoriello lascia dopo le polemiche sulla sua fede calcistica - romeoagresti : (Ansa): la Federcalcio ha trasmesso ai legali di #Cherubini e #Paratici - coinvolti nell’inchiesta plusvalenze… - MaxNerozzi : La #Uefa ha chiesto gli atti delle indagini suppletive fatte dalla Procura di Torino nell’ambito dell’inchiesta sui… - Silvano14133192 : RT @MaxNerozzi: Inchiesta Juventus, il pm Santoriello lascia dopo le polemiche sulla sua fede calcistica - Corriere : Il pm Santoriello lascia l'inchiesta Juve dopo le polemiche sulla sua fede calcistica -

Santoriello, il pm dell'Prisma: 'Odio la Juventus, sono tifosissimo del Napoli'. Bufera dopo le frasi choc Caos, il club fa ricorso: 'Plusvalenze non alterano il risultato. Violato il ...7 Ciro Santoriello non sarà più il Pubblico Ministero dell'accusa della procura della Repubblica di Torino che porterà avanti l'Prisma e che vede protagonista la Juventus e tutti suoi ex - vertici fra cui, fra gli altri, Andrea Agnelli , Pavel Nedved , Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici con l'accusa di aggiotaggio ...Nelle scorse settimane ci sono state delle accese polemiche nei confronti del pubblico ministero Ciro Santoriello , colpito dal popolo juventino dopo la circolazione di video sui social in cui ...

Dai rinvii a giudizio all'udienza al Coni: l’inchiesta Prisma e il futuro della Juve in 7 domande La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport ha fornito alcune novità in merito all'inchiesta Prisma che riguarda la Juventus: "Ieri i pm torinesi dell’inchiesta Prisma hanno depositato gli ultimi aggiornamenti. Un faldon ...Ciro Santoriello non sarà tra i pubblici ministeri che sosterranno l’accusa davanti al giudice per l’udienza preliminare Marco Picco, che da lunedì sarà chiamato a decidere se gli ex dirigenti della ...