Inchiesta choc, maxi truffa sui bonus edilizi: "Gridavi onestà?", chi travolge Conte e M5s (Di mercoledì 22 marzo 2023) maxi truffa sui bonus edilizi, "ecco il frutto delle leggi di Giuseppe Conte". E' il commento sarcastico di Matteo Renzi, leader di Italia Viva e ormai da anni nemico giurato dell'ex premier, alle notizie arrivate dalla Campania. I finanzieri dei Comandi provinciali di Napoli e Avellino hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip di Avellino e un sequestro preventivo disposto d'urgenza dalla Procura irpina di crediti d'imposta inesistenti. Sono 21 le persone coinvolte nell'indagine, originata da una analisi di rischio del Settore Contrasto illeciti dell'Agenzia delle Entrate e delegata dalla Procura irpina al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli e al Gruppo di Avellino, che ha permesso di identificare una rete di persone che, nel corso degli ultimi mesi e su base ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023)sui, "ecco il frutto delle leggi di Giuseppe". E' il commento sarcastico di Matteo Renzi, leader di Italia Viva e ormai da anni nemico giurato dell'ex premier, alle notizie arrivate dalla Campania. I finanzieri dei Comandi provinciali di Napoli e Avellino hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip di Avellino e un sequestro preventivo disposto d'urgenza dalla Procura irpina di crediti d'imposta inesistenti. Sono 21 le persone coinvolte nell'indagine, originata da una analisi di rischio del Settore Contrasto illeciti dell'Agenzia delle Entrate e delegata dalla Procura irpina al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli e al Gruppo di Avellino, che ha permesso di identificare una rete di persone che, nel corso degli ultimi mesi e su base ...

