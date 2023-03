Incentivi fiscali in edilizia, audizione Cnel (Di mercoledì 22 marzo 2023) ROMA – Giovedì 23 marzo, alle ore 9, presso l’Aula della Commissione Finanze della Camera, la Commissione Bilancio svolge l’audizione di rappresentanti del Cnel nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli Incentivi fiscali in materia edilizia. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 marzo 2023) ROMA – Giovedì 23 marzo, alle ore 9, presso l’Aula della Commissione Finanze della Camera, la Commissione Bilancio svolge l’di rappresentanti delnell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagliin materia. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.

