In tv Macron ribadisce la necessità della riforma delle pensioni | È per il bene della nazione

(Di mercoledì 22 marzo 2023) La"proseguirà il suo cammino democratico" e "dovrebbe entrare in vigore entro la fine dell'anno" perché è "necessaria". Il presidente francese, Emmanuel, intervistato in diretta su France 2 e TF1, ha ribadito ladi "andare avanti", perchére le"è nell'interesse superiore". in quanto "è l'unico modo di riportare il sistema previdenziale in equilibrio": "Stiamo preparanando il paese per il suo futuro". Va avanti il presidenteRepubblica, incurante di tutte le proteste e il calopopolarità: è all'ultimo mandato, non si gioca la rielezione.da un ...

da un lato ha attaccato i sindacati colpevoli di non aver nemmeno tentato di avanzare una 'proposta di compromesso sul testo della riforma' e che anzi 'il compromesso è stato fatto dal governo ...la sua fiducia a Borneche ha escluso di sciogliere le Camere, come anche un rimpasto di governo o un referendum invocato dalle opposizioni, ha ribadito di aver fiducia in ...E dunque,, "dobbiamo andare avanti: è nell'interesse superiore della nazione". La mozione ...ha anche commentato il clima di alta tensione che si registra nel Paese, teatro da giorni ...

Il presidente francese, Emmanuel Macron, intervistato in diretta su France 2 e TF1, ha ribadito la necessità di "andare avanti", perché riformare le pensioni "è nell'interesse superiore della nazione" ...Riforma "non è un lusso", ma è più che mai "necessaria" per riportare il sistema previdenziale in equilibrio, ha detto l'ormai ex enfant prodige parlando ai francesi in TV ...