In Nigeria via libera all’acquisto diretto di valuta digitale (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Sempre a caccia di nuovi clienti, le imprese del settore fintech hanno da tempo fiutato le potenzialità dei mercati africani. L’ultima a tentare lo sbarco- in Nigeria, per la precisione- è MoonPay, azienda che offre l’acquisto diretto di valuta digitale attraverso l’impiego di carte di credito, bonifici bancari e ApplePay. Grazie a un accordo con ConsenSys, che metterà a disposizione risorse e competenze, e a una serie di protocolli siglati con alcune banche locali, gli investitori Nigeriani potranno usufruire di transazioni rapide e sicure. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Sempre a caccia di nuovi clienti, le imprese del settore fintech hanno da tempo fiutato le potenzialità dei mercati africani. L’ultima a tentare lo sbarco- in, per la precisione- è MoonPay, azienda che offre l’acquistodiattraverso l’impiego di carte di credito, bonifici bancari e ApplePay. Grazie a un accordo con ConsenSys, che metterà a disposizione risorse e competenze, e a una serie di protocolli siglati con alcune banche locali, gli investitorini potranno usufruire di transazioni rapide e sicure. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fintechIT : RT @geronimoemili: In Nigeria via libera all’acquisto diretto di valuta digitale - geronimoemili : In Nigeria via libera all’acquisto diretto di valuta digitale - fisco24_info : In Nigeria via libera all’acquisto diretto di valuta digitale: (Adnkronos) - Sempre a caccia di nuovi clienti, le i… - InvestireDaZero : MetaMask abilita gli acquisti diretti per le criptovalute in Nigeria - rocken78 : bancata di fumo che non mi ha mai insegnato nulla. Una sera dovevano venire i miei parenti da Napoli, così andai vi… -