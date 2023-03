In Italia anche rispetto agli sprechi di acqua si registra uno squilibrio tra nord e sud (Di mercoledì 22 marzo 2023) È ancora una volta una questione territoriale. Le difficoltà di gestire la risorsa idrica, e, ancor più nel dettaglio, gli sprechi nella distribuzione dell’acqua sono determinate anche da un disequilibrio tra nord e sud. Istat lo fotografa nel suo ultimo report in occasione della Giornata mondiale dell’acqua. Emerge in modo chiaro come la situazione delle perdite sia meno grave laddove i gestori dell’acqua investono e monitorano di più sulle infrastrutture. Sono 3,4 miliardi di metri cubi l’anno, ovvero il 42,2 per cento del totale, quelli che vengono persi nella fase di distribuzione. In un solo giorno si sprecano 157 litri d'acqua per abitante: moltiplicato per 365 giorni, si tratta di un volume tale da poter soddisfare le esigenze annuali di 43 ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 marzo 2023) È ancora una volta una questione territoriale. Le difficoltà di gestire la risorsa idrica, e, ancor più nel detto, glinella distribuzione dell’sono determinateda un disequilibrio trae sud. Istat lo fotografa nel suo ultimo report in occasione della Giornata mondiale dell’. Emerge in modo chiaro come la situazione delle perdite sia meno grave laddove i gestori dell’investono e monitorano di più sulle infrastrutture. Sono 3,4 miliardi di metri cubi l’anno, ovvero il 42,2 per cento del totale, quelli che vengono persi nella fase di distribuzione. In un solo giorno si sprecano 157 litri d'per abitante: moltiplicato per 365 giorni, si tratta di un volume tale da poter soddisfare le esigenze annuali di 43 ...

