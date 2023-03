In forma a 80 anni? La principessa Margriet d’Olanda ci svela il suo segreto (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ipa Il pattinaggio di velocità è, probabilmente, lo sport più popolare dei Paesi Bassi, tanto che gli atleti olandesi sono riusciti a conquistare ben 16 medaglie durante le ultime Olimpiadi invernali di Pechino. A meritarsi un oro, però, è anche la principessa Margriet che, a 80 anni, ha partecipato alla gara benefica di pattinaggio e ciclismo De Hollandse 100. Organizzata in favore della ricerca per la cura del cancro del sistema linfatico dalla Fondazione Lymph&Co del Principe Bernhard di Orange-Nassau, la competizione ha visto la principessa Margriet in prima linea. Con il marito Pieter van Vollenhoven, infatti, la terza figlia della regina Giuliana dei Paesi Bassi ha dimostrato la sua abilità sui pattini. Non certo la prima volta per la pattinatrice reale: nel 2016, infatti, la ... Leggi su amica (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ipa Il pattinaggio di velocità è, probabilmente, lo sport più popolare dei Paesi Bassi, tanto che gli atleti olandesi sono riusciti a conquistare ben 16 medaglie durante le ultime Olimpiadi invernali di Pechino. A meritarsi un oro, però, è anche lache, a 80, ha partecipato alla gara benefica di pattinaggio e ciclismo De Hollandse 100. Organizzata in favore della ricerca per la cura del cancro del sistema linfatico dalla Fondazione Lymph&Co del Principe Bernhard di Orange-Nassau, la competizione ha visto lain prima linea. Con il marito Pieter van Vollenhoven, infatti, la terza figlia della regina Giuliana dei Paesi Bassi ha dimostrato la sua abilità sui pattini. Non certo la prima volta per la pattinatrice reale: nel 2016, infatti, la ...

