In arrivo un OnePlus 11 davvero particolare: la foto parla chiaro (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il OnePlus 11 arriverà presto in una versione molto speciale, che richiama la superficie di un pianeta. D'altro canto, ciascuno di noi è unico ed è giusto che anche i propri smartphone lo siano. Il OnePlus 11 in questione sarà visivamente e tattilmente simile ad una pietra. Il produttore cinese ci ha già abituati a certe soluzioni in passato: ricorderete senz'altro il retro del OnePlus One in sandstone o in bambù. A livello tecnico, questa nuova variante non presenterà differenze rispetto al modello che già conosciamo. In pratica, il device monterà uno schermo AMOLED LTPO prodotto da Samsung con diagonale da 6.7 pollici, risoluzione QHD+ e refresh rate fino a 120Hz. Il OnePlus 11 che arriverà sarà anch'esso spinto dal processore Snapdragon 8 Gen. 2, con 12/16GB di RAM LPDDR5X e 256/512GB di storage interno UFS 4.0.

