Ilary Blasi e Bastian insieme a Milano: il gesto inaspettato di lui (Di mercoledì 22 marzo 2023) Un altro weekend insieme. Ilary Blasi e Bastian Mueller sono stati paparazzati a Milano dove hanno trascorso due giorni insieme tra shopping, cene e gesti romantici. Le foto pubblicate da Chi li mostra mano nella mano mentre passeggiano nella città meneghina, prendendosi una pausa dai rispettivi impegni che li tengono legati a Roma e a Francoforte. Anche nell’ennesimo weekend insieme, non sono mancati i gesti romantici, come quando Bastian è uscito dall’albergo per andarle a comprare un fiore. Durante la permanenza a Milano, Ilary si è anche ritrovata a cena con una sua grande amica, Michelle Hunzicker. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, la conduttrice dell’Isola dei famosi non affronterà il tema ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 marzo 2023) Un altro weekendMueller sono stati paparazzati adove hanno trascorso due giornitra shopping, cene e gesti romantici. Le foto pubblicate da Chi li mostra mano nella mano mentre passeggiano nella città meneghina, prendendosi una pausa dai rispettivi impegni che li tengono legati a Roma e a Francoforte. Anche nell’ennesimo weekend, non sono mancati i gesti romantici, come quandoè uscito dall’albergo per andarle a comprare un fiore. Durante la permanenza asi è anche ritrovata a cena con una sua grande amica, Michelle Hunzicker. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, la conduttrice dell’Isola dei famosi non affronterà il tema ...

