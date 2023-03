Il viaggio della presidente di Taiwan in Centro America (con tappa negli Usa) (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tsai Ing-wen, presidente di Taiwan, volerà la prossima settimana in Centro America per incontrare i rappresentanti dei governi di Guatemala e Belize, pochi giorni dopo la ripresa dei legami diplomatici tra Honduras e Cina. Alexander Yui, viceministro degli Affari esteri Taiwanese, ha spiegato in una conferenza stampa che la missione diplomatica di Tsai Ing-wen è “sottolineare l’amicizia con Guatemala e Belize e dimostrare i successi della cooperazione bilaterale e le prospettive di beneficio reciproco”. Tsai Ing-wen partirà giovedì 29 marzo da Taiwan e, dopo uno scalo a New York (e un altro a Los Angeles al ritorno) visiterà Guatemala e Belize, due dei 14 Paesi che riconoscono ufficialmente Taiwan. Durante il tour ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tsai Ing-wen,di, volerà la prossima settimana inper incontrare i rappresentanti dei governi di Guatemala e Belize, pochi giorni dopo la ripresa dei legami diplomatici tra Honduras e Cina. Alexander Yui, viceministro degli Affari esteriese, ha spiegato in una conferenza stampa che la missione diplomatica di Tsai Ing-wen è “sottolineare l’amicizia con Guatemala e Belize e dimostrare i successicooperazione bilaterale e le prospettive di beneficio reciproco”. Tsai Ing-wen partirà giovedì 29 marzo dae, dopo uno scalo a New York (e un altro a Los Angeles al ritorno) visiterà Guatemala e Belize, due dei 14 Paesi che riconoscono ufficialmente. Durante il tour ...

