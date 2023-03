Il vero motivo per cui questo famoso attore bambino ha smesso di recitare a 15 anni (Di mercoledì 22 marzo 2023) Macaulay Culkin, star del film “Mamma ho perso l’aereo”, alcuni anni fa ha avuto un periodo difficile, ma ora si è costruito una bellissima famiglia con la sua fidanzata, l’attrice Brenda Song. Dovendosi destreggiare tra problemi in famiglia e l’attenzione di un pubblico molto invadente, Macaulay si è temporaneamente ritirato dalla recitazione a soli 15 anni. Durante quel periodo di pausa, è tornato a frequentare le superiori e ha detto che è stata la cosa più intelligente che abbia mai fatto. “Ho fatto 14 film in sei anni o qualcosa di simile. Ero sempre lontano da casa, ero lontano da scuola. Mi serviva qualcos’altro,” ha detto nel 2018 in un’intervista con Ellen DeGeneres. Getty ImagesPossiamo dire che Macaulay Culkin è uno degli attori bambini più celebrati di tutti i tempi. Ha trovato la fama interpretando il ... Leggi su it.newsner (Di mercoledì 22 marzo 2023) Macaulay Culkin, star del film “Mamma ho perso l’aereo”, alcunifa ha avuto un periodo difficile, ma ora si è costruito una bellissima famiglia con la sua fidanzata, l’attrice Brenda Song. Dovendosi destreggiare tra problemi in famiglia e l’attenzione di un pubblico molto invadente, Macaulay si è temporaneamente ritirato dalla recitazione a soli 15. Durante quel periodo di pausa, è tornato a frequentare le superiori e ha detto che è stata la cosa più intelligente che abbia mai fatto. “Ho fatto 14 film in seio qualcosa di simile. Ero sempre lontano da casa, ero lontano da scuola. Mi serviva qualcos’altro,” ha detto nel 2018 in un’intervista con Ellen DeGeneres. Getty ImagesPossiamo dire che Macaulay Culkin è uno degli attori bambini più celebrati di tutti i tempi. Ha trovato la fama interpretando il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dave96ita : @matteocarbone0_ Spero non sia vero perché potrei non guardare Sanremo per questo motivo - RositoStefano : @__grazynho87 Beh che nessuno quello che ha vinto lo contesta non è manco vero perché, parole di Cassano, “i titoli… - panfilotto : @anticofuturo @teoxandra @Corriere Per poterli forgiare più che formare. Un mio collega ventitreenne mi ha detto ch… - LatestDragon : @Vivian7412 Se il secondo è un vero cuore, potrebbe arrivare a soffrire anche lui... non per lo stesso motivo, non… - simone_dela : @breveinutile Che usa fonti dei servizi segreti, che poi sia vero o meno lo si vedrà Comunque mi pare lampante che… -