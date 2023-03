Il triste declino di Trussardi (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ci fu un tempo in cui il nome Trussardi svettava su quello che oggi è il Palasharp, e che oggi è chiuso, abbandonato alla periferia di Milano, tensostruttura senza più la tensione ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ci fu un tempo in cui il nomesvettava su quello che oggi è il Palasharp, e che oggi è chiuso, abbandonato alla periferia di Milano, tensostruttura senza più la tensione ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoManuli5 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Proprio lei parla di due facce cara presidente,all'opposizione faceva la masaniella… - VoceDelTrentino : Il triste declino di Rovereto non governata da una Giunta arroccata nel Palazzo - - bzimageit : @TizianaFerrario Pagina triste della loro storia. Un impero come ???? non possono permettersi di non fare guerre purt… - Pe6319 : @pisto_gol Che brutta fine. Che triste declino. Che miseria umana. Che ossessiva decadenza - FrancescoGesua7 : @Tommasolabate State vivendo un triste declino e vi attaccate a falli di mano che dopo un giorno di opinioni, in po… -