Il tempo rimane bello: le temperature iniziano a stabilizzarsi sui 20 gradi (Di mercoledì 22 marzo 2023) La nostra regione è interessata per gran parte della settimana da un flusso Occidentale atlantico che porta in generale un tempo asciutto e mite. Una probabile ondulazione Atlantica più pronunciata sarà possibile nel corso del fine settimana la quale potrebbe portare un calo delle temperature e precipitazioni deboli nella giornata di Domenica. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 22 marzo 2023 tempo Previsto: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, dal tardo pomeriggio graduale aumento della nuvolosità alta e sottile dai settori Occidentali. Non sono attese precipitazioni.temperature: Minime in aumento con valori tra 5°C e 8°C, più elevati nei grandi centri urbani, massime stazionarie o in ulteriore aumento comprese ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 marzo 2023) La nostra regione è interessata per gran parte della settimana da un flusso Occidentale atlantico che porta in generale unasciutto e mite. Una probabile ondulazione Atlantica più pronunciata sarà possibile nel corso del fine settimana la quale potrebbe portare un calo dellee precipitazioni deboli nella giornata di Domenica. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 22 marzo 2023Previsto: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, dal tardo pomeriggio graduale aumento della nuvolosità alta e sottile dai settori Occidentali. Non sono attese precipitazioni.: Minime in aumento con valori tra 5°C e 8°C, più elevati nei grandi centri urbani, massime stazionarie o in ulteriore aumento comprese ...

