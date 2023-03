Il Sora è in Napoli dell' Eccellenza

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Il centro-sud calcistico italiano sta trasformando le sue attese snervanti in lunghe rincorse trionfali., Frosinone, Catanzaro, Catania: in ogni categoria una squadra ha preso il largo da subito, non si è più voltata e ora aspetta solo di tagliare il traguardo, come un maratoneta olimpico dal ritmo incalzante atteso all’ingresso nello stadio per la medaglia d’oro. Qualcuno però è già arrivato a destinazione e non sta smettendo di correre. Ilha vinto il campionato dilaziale, ottenendo la promozione in Serie D. Ha centrato l’obiettivo a 9 giornate dalla fine lo scorso 5 marzo nella trasferta di Gaeta, segnando 85 gol e subendone 16, guidando il girone B con 30 punti di vantaggio sulla seconda e con un filotto di 24 vittorie consecutive, diventate 25 una settimana dopo, quando è stato battuto anche il Tor ...