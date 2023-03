Il Salario minimo di Orlando, copia e incolla dal M5S (Di mercoledì 22 marzo 2023) La neo segretaria del Pd, Elly Schlein, l’ha messo in cima alla sua agenda, con il duplice obiettivo di sfilare al M5S uno dei suoi cavalli di battaglia e di sfidare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con cui la settimana scorsa alla Camera è andato in scena il primo faccia a faccia. Ma sul Salario minimo, la cui discussione entrerà nel vivo oggi pomeriggio in commissione Lavoro a Montecitorio, il “nuovo corso” dem ha scelto la strada più facile: ha preso la proposta presentata ad inizio legislatura da Giuseppe Conte ricalcandone contenuti e – persino – parole. La Schlein ha messo il Salario minimo in cima alla sua agenda, con il duplice obiettivo di sfilare al M5S uno dei suoi cavalli di battaglia e di sfidare la Meloni Messi a confronto, infatti, i testi delle pdl depositate dal leader 5S e dall’ex ministro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 marzo 2023) La neo segretaria del Pd, Elly Schlein, l’ha messo in cima alla sua agenda, con il duplice obiettivo di sfilare al M5S uno dei suoi cavalli di battaglia e di sfidare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con cui la settimana scorsa alla Camera è andato in scena il primo faccia a faccia. Ma sul, la cui discussione entrerà nel vivo oggi pomeriggio in commissione Lavoro a Montecitorio, il “nuovo corso” dem ha scelto la strada più facile: ha preso la proposta presentata ad inizio legislatura da Giuseppe Conte ricalcandone contenuti e – persino – parole. La Schlein ha messo ilin cima alla sua agenda, con il duplice obiettivo di sfilare al M5S uno dei suoi cavalli di battaglia e di sfidare la Meloni Messi a confronto, infatti, i testi delle pdl depositate dal leader 5S e dall’ex ministro ...

