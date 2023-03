Il sacrificio del cervo sacro film su Rai Movie: trama, cast e spiegazione finale (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il sacrificio del cervo sacro film su Rai Movie Stasera su Rai Movie va in onda “Il sacrificio del cervo sacro” film diretto da Yorgos Lanthimos. Il thriller psicologico, a tinte horror, è stato presentato al Festival di Cannes 2017 dove ha conquistato il Prix du scenario. La storia è ispirata all’antica tragedia grega di Ifigenia in Aulis di Euripide e parla di un cardiochirurgo che presenta alla sua famiglia un adolescente con un legame con il suo passato. Misteriosamente tutti si inizieranno ad ammalare. La razionalità di Steven e l’irrazionalità di Martin creano un amalgama angosciante che accompagna per tutta la pellicola. Protagonisti Colin Farrell e Nicole Kidman. Consigliato a tutti gli amanti di ... Leggi su spettacoloitaliano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ildelsu RaiStasera su Raiva in onda “Ildeldiretto da Yorgos Lanthimos. Il thriller psicologico, a tinte horror, è stato presentato al Festival di Cannes 2017 dove ha conquistato il Prix du scenario. La storia è ispirata all’antica tragedia grega di Ifigenia in Aulis di Euripide e parla di un cardiochirurgo che presenta alla sua famiglia un adolescente con un legame con il suo passato. Misteriosamente tutti si inizieranno ad ammalare. La razionalità di Steven e l’irrazionalità di Martin creano un amalgama angosciante che accompagna per tutta la pellicola. Protagonisti Colin Farrell e Nicole Kidman. Consigliato a tutti gli amanti di ...

