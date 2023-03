Il Royal wedding di Lady Amelia Spencer, nipote di Diana, è stato celebrato ieri in Sudafria. La location: una fattoria-resort di lusso in cima a una montagna. Grande assente il padre, Charles Spencer, che aveva snobbato anche il matrimonio di Kitty (Di mercoledì 22 marzo 2023) Le celebrazioni del Royal wedding, annunciato nel novembre 2022, erano iniziate già lo scorso fine settimana nel resort La Cotte Farm, nei pressi di Città del Capo. Ma gli sposi, Lady Amelia Spencer, 30 anni, e Greg Mallett, 33, hanno mantenuto segreta la data fino all’ultimo momento. Il Royal wedding (quasi) segreto di Lady Amelia La nipotina di Diana ha sposato il fidanzato Greg Mallett, di professione fitness coach, dopo una serie di foto con messaggi criptici apparse nei giorni scorsi sui social anche da parte degli invitati. Lo stesso sposo aveva postato un’immagine che li vedeva abbracciati accanto a una piscina, ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 22 marzo 2023) Le celebrazioni del, annunciato nel novembre 2022, erano iniziate già lo scorso fine settimana nelLa Cotte Farm, nei pressi di Città del Capo. Ma gli sposi,, 30 anni, e Greg Mallett, 33, hanno mantenuto segreta la data fino all’ultimo momento. Il(quasi) segreto diLa nipotina diha sposato il fidanzato Greg Mallett, di professione fitness coach, dopo una serie di foto con messaggi criptici apparse nei giorni scorsi sui socialda parte degli invitati. Lo stesso sposopoun’immagine che li vedeva abbracciati accanto a una piscina, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trateeilmare_ : SI PERÒ ORA NECESSITO SAPERE LA DATA DEL ROYAL WEDDING - VanityFairIt : ll beauty look di Iman di Giordania, sposa protagonista del primo royal wedding dell'anno - enricaroddolo : #Royalwedding in #Giordania per la principessa Iman, figlia di @QueenRania e #kingAbdullah - my story @Corriere?? - infoitcultura : Iman di Giordania, mamma Rania condivide sui social le foto del royal wedding -