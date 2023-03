Il Rolex di Matteo Messina Denaro: un giallo che costerà carissimo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il mistero del Rolex di Mattia Messina Denaro: si allargano a macchia d’olio le indagini intorno ai personaggi vicini al Super Boss. L’antimafia siciliana colpisce ancora. Le forze dell’ordine, di concerto con il certosino lavoro dei magistrati, stanno tentando di sgominare la fitta rete di personaggi che per anni ha favorito la latitanza del Super Boss, Mattia Messina Denaro, finito in manette lo scorso gennaio. Svelato il mistero del Rolex che Matteo Messina Denaro avrebbe regalato al suo figlioccio, fonte ansa foto – grantennis.itA finire in manette sono stati i coniugi Emanuele Bonafede, 49 anni, e Lorena Ninfa Lanseri, di un anno più giovane di lui, residenti a Campobello di Mazara. Sarebbero accusati dalla Procura di Palermo di ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il mistero deldi Mattia: si allargano a macchia d’olio le indagini intorno ai personaggi vicini al Super Boss. L’antimafia siciliana colpisce ancora. Le forze dell’ordine, di concerto con il certosino lavoro dei magistrati, stanno tentando di sgominare la fitta rete di personaggi che per anni ha favorito la latitanza del Super Boss, Mattia, finito in manette lo scorso gennaio. Svelato il mistero delcheavrebbe regalato al suo figlioccio, fonte ansa foto – grantennis.itA finire in manette sono stati i coniugi Emanuele Bonafede, 49 anni, e Lorena Ninfa Lanseri, di un anno più giovane di lui, residenti a Campobello di Mazara. Sarebbero accusati dalla Procura di Palermo di ...

