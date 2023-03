Il ritorno di coach Lundgren, da Federer a Stricker (Di mercoledì 22 marzo 2023) Svizzera e Svezia in comune hanno davvero poco. La bandiera? Colori diversi, croce diversa, tutto diverso. In Svezia si parla svedese. In Svizzera si parla francese, italiano e tedesco. E poi in ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023) Svizzera e Svezia in comune hanno davvero poco. La bandiera? Colori diversi, croce diversa, tutto diverso. In Svezia si parla svedese. In Svizzera si parla francese, italiano e tedesco. E poi in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VolleyTreviso : Con una striscia di 6 vittorie consecutive in serie B, Treviso ha messo in campo una bella reazione l'andata. Zanin… - romacapoccia65 : Che ne ne pensi @Ern4Pel ? Per gli spagnoli il portiere del Barca tra le migliori in campo, il loro coach fa appell… - PalPa2000 : @FBiasin No, non ha un senso logico un suo ritorno. Piuttosto farei rientrare urgentemente un sior coach: #Dezerbi! - MadeinVigevano : RT @LomellinaSport: ?? ZONE PRESS / BASKET / Serie B ?? VIII giornata di ritorno (19/03/23) ???? ELACHEM VIGEVANO 1955 ??INTERVISTE: Paolo Pia… - vigevano27029 : RT @LomellinaSport: ?? ZONE PRESS / BASKET / Serie B ?? VIII giornata di ritorno (19/03/23) ???? ELACHEM VIGEVANO 1955 ??INTERVISTE: Paolo Pia… -