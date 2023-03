Il rigassificatore resterà a Piombino almeno tre anni (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il rigassificatore è pronto a partire. La nave Golar Tundra, ora in porto a Piombino, entrerà in servizio commerciale da metà maggio, poi fra tre anni sarà spostata offshore nell’Alto Tirreno o nell’Alto Adriatico. Snam ha in corso studi al riguardo e ha ottenuto dal commissario straordinario di governo, Eugenio Giani, una proroga di tre mesi per comunicare la decisione del nuovo sito futuro. È tutto pronto nel porto di Piombino dove a metà maggio entrerà in servizio commerciale il rigassificatore della Snam “Entro metà di maggio Golar Tundra entrerà in servizio commerciale”, ha detto Massimo Derchi, managing director di Snam. Prima di entrare in funzione vanno completati i lavori alla condotta di allaccio al metanodotto nazionale che è a 8,8 km dalla banchina di attracco. In attività c’è un cantiere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ilè pronto a partire. La nave Golar Tundra, ora in porto a, entrerà in servizio commerciale da metà maggio, poi fra tresarà spostata offshore nell’Alto Tirreno o nell’Alto Adriatico. Snam ha in corso studi al riguardo e ha ottenuto dal commissario straordinario di governo, Eugenio Giani, una proroga di tre mesi per comunicare la decisione del nuovo sito futuro. È tutto pronto nel porto didove a metà maggio entrerà in servizio commerciale ildella Snam “Entro metà di maggio Golar Tundra entrerà in servizio commerciale”, ha detto Massimo Derchi, managing director di Snam. Prima di entrare in funzione vanno completati i lavori alla condotta di allaccio al metanodotto nazionale che è a 8,8 km dalla banchina di attracco. In attività c’è un cantiere ...

