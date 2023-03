Il rapper GionnyScandal ritrova i genitori biologici dopo 30 anni (Di mercoledì 22 marzo 2023) È una storia a lieto fine quella di GionnyScandal il rapper, molto popolare tra i più giovani, che grazie all'aiuto de ' Le Iene ' ritrova i suoi genitori biologici dopo circa 30 anni. 'Sono nato a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 22 marzo 2023) È una storia a lieto fine quella diil, molto popolare tra i più giovani, che grazie all'aiuto de ' Le Iene 'i suoicirca 30. 'Sono nato a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazioneiene : Il rapper @THEREALSCANDAL ci ha chiesto aiuto per trovare mamma e papà biologici. Con @RugVero ci mettiamo in viagg… - novasocialnews : Il rapper GionnyScandal ritrova i genitori biologici dopo 30 anni - giusymc98 : RT @redazioneiene: Il rapper @THEREALSCANDAL ci ha chiesto aiuto per trovare mamma e papà biologici. Con @RugVero ci mettiamo in viaggio pe… - Telebari : Puglia, GionnyScandal ritrova i suoi genitori biologici: la storia del rapper commuove l’Italia - #Bari #Notizie… - Emanuelamura75 : Auguro tantissima felicità a questo dolcissimo ragazzo. Sono felicissima per lui... ?????? Con il rapper GionnyScan… -

Il rapper GionnyScandal ritrova i genitori biologici dopo 30 anni È una storia a lieto fine quella di GionnyScandal il rapper, molto popolare tra i più giovani, che grazie all'aiuto de ' Le Iene ' ritrova i suoi genitori biologici dopo circa 30 anni. 'Sono nato a Pisticci, in provincia di Matera, e ... GionnyScandal, la storia del rapper che ritrova i genitori grazie alle "Iene" Ci sono storie uniche, speciali, che meritano di essere lette e raccontate, come quella del rapper GionnyScandal , che, proprio grazie a Le Iene , è riuscito a ritrovare i suoi genitori. Dall'orfanotrofio alla morte dei genitori adottivi, così come della nonna, a 20 anni si è ritrovato a ... La favola di GionnyScandal: il cantante ritrova i genitori biologici dopo 30 anni Papà e mamma adottivi sono volati in cielo quando era solo un bambino. Ma Gionata Ruggieri (anche se ora si può dire Di Dio), in arte GionnyScandal, non si è mai arreso al dolore. L'ha trasformato in musica: infatti "senza la sofferenza non avrebbe avuto nulla da raccontare". In questi anni, però, le domande sui suoi veri genitori l'... È una storia a lieto fine quella diil, molto popolare tra i più giovani, che grazie all'aiuto de ' Le Iene ' ritrova i suoi genitori biologici dopo circa 30 anni. 'Sono nato a Pisticci, in provincia di Matera, e ...Ci sono storie uniche, speciali, che meritano di essere lette e raccontate, come quella del, che, proprio grazie a Le Iene , è riuscito a ritrovare i suoi genitori. Dall'orfanotrofio alla morte dei genitori adottivi, così come della nonna, a 20 anni si è ritrovato a ...Papà e mamma adottivi sono volati in cielo quando era solo un bambino. Ma Gionata Ruggieri (anche se ora si può dire Di Dio), in arte, non si è mai arreso al dolore. L'ha trasformato in musica: infatti "senza la sofferenza non avrebbe avuto nulla da raccontare". In questi anni, però, le domande sui suoi veri genitori l'... Puglia, GionnyScandal ritrova i suoi genitori biologici: la storia del ... Telebari GionnyScandal, la storia del rapper che ritrova i genitori grazie alle “Iene” Nel servizio abbiamo potuto conoscere l’altra faccia del rapper: gli scatti di quando era bambino ... Le Iene, la ricerca dei genitori di GionnyScandal Dai video su YouTube fino ai primi concerti, o ... Belen Rodriguez torna a Le Iene: "Dovevo fare il tagliando" Dopo una settimana di assenza, il 21 marzo Belen Rodriguez è tornata a condurre Le Iene: la conduttrice ha avuto alcuni problemi di salute. Nel servizio abbiamo potuto conoscere l’altra faccia del rapper: gli scatti di quando era bambino ... Le Iene, la ricerca dei genitori di GionnyScandal Dai video su YouTube fino ai primi concerti, o ...Dopo una settimana di assenza, il 21 marzo Belen Rodriguez è tornata a condurre Le Iene: la conduttrice ha avuto alcuni problemi di salute.